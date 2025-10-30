История бойца Алексея Иванова с позывным Бабка станет основой для фильма

Историю российского бойца Алексея Иванова с позывным Бабка, который выжил после десяти дней в окопе без еды и воды, планируют экранизировать. Военнослужащий рассказал о своем подвиге, восстановлении и жизни после фронта в интервью, сообщает RT .

В интервью RT Алексей Иванов рассказал, что после ранения десять дней провел в серой зоне на морозе, питаясь только снегом. В блиндаже вместе с ним находился раненый украинский солдат, который помог перевязать спину Иванову, но вскоре скончался. Иванов самостоятельно добрался до позиций российских военных, где ему оказали первую помощь.

После возвращения с фронта Иванов прошел через шесть операций, из которых три были на ноги. Он отметил, что восстановление заняло полтора года, и сейчас он ходит с палочкой и носит ортопедическую обувь. Боец оформил инвалидность и вернулся к работе на швейной фабрике. По словам Иванова, к его истории проявляют интерес журналисты, художники и кинематографисты. Недавно киностудия «Урал» начала обсуждение съемок фильма по мотивам его подвига.

Иванов признался, что гордится тем, что смог выжить, и надеется в будущем получить образование и создать семью.

