Интегрированный подход: как лечат бойцов СВО в больнице Святителя Луки

Завотделением реабилитации и врач-невролог Сергей Забиров рассказал, что правительство Санкт-Петербурга приняло решение внести больницу Святителя Луки в программу маршрутизации для ветеранов и военных, нуждающихся в медицинской реабилитации. Центр принимает пациентов со всех уголков страны, начиная с 2022 года, когда стали поступать ветераны Донбасса, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Работая в этом направлении, специалисты были готовы к включению стационара в программу, отметил медик.

«Мы сами к этому стремились», — заявил Забиров.

Он подчеркнул, что в клинике используется интегрированный подход, когда неврология и реабилитация объединены, что позволяет проводить диагностику и лечение в одном месте. Это особенно важно для пациентов с боевыми травмами, поскольку каждый случай уникален и требует специализированного подхода.

Врач также отметил, что в процессе реабилитации необходимо учитывать многие аспекты, включая хирургические осложнения, нейроурологию и другие проблемы, возникающие в результате физических травм. Он с гордостью говорит о своей команде, которая сформировалась во время пандемии Covid-19: она готова решать задачи даже в сложных условиях. Команда умеет находить подход к пациентам разных категорий.

«В начале каждый приходит со своими особенностями, проблемами. Некоторые настолько закрыты, что и за месяцы не достучаться. Но постепенно люди оттаивают, они видят отношение к себе, нормальное человеческое отношение. Медицинское отношение», — рассказал врач.

Система маршрутизации раненых от «красной зоны» до реабилитации сейчас работает эффективно, позволяя обеспечить необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Также в центре реабилитации с ранеными работают 3 психолога и психотерапевт.