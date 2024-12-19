Илья Авербух показал свое легендарное шоу для семей участников СВО в Балашихе

Илья Авербух в день рождения показал свое легендарное шоу для семей участников СВО в Балашихе. Участниками новогоднего представления «Щелкунчик и Мышиный король» стали более 4 тысяч членов семей участников специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Зрителей приветствовали глава Балашихи Сергей Юров и режиссер-постановщик шоу, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

«Новогоднее ледовое шоу Ильи Авербуха „Щелкунчик и Мышиный король “ сегодня во дворце имени Ю. Е. Ляпкина показывали трижды, чтобы каждый смог насладиться спектаклем на льду и получить праздничное настроение. На трибунах собрались люди, которыми мы гордимся — члены семей наших защитников — участников спецоперации, волонтеры, школьники. Больше 15 тысяч человек увидели зрелищные номера именитых фигуристов», — прокомментировал глава округа Сергей Юров.

Ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» уже не первый год гастролирует по России. Любимое зрителям новогоднее шоу с большими декорациями и спецэффектами впервые показали в Балашихе. Роли девочки Маши и Щелкунчика исполняли олимпийские чемпионы в парном катании Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. В образе Мышиного короля выступил чемпион Олимпийских игр 2002 года Алексей Ягудин. В основу шоу положены инструментальные партии классического балета Чайковского.

Всего шоу в Балашихе посетили более 15 тысяч человек.

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