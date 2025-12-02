Игорь Брынцалов: ветераны СВО и их семьи не должны оставаться один на один с проблемами

В честь дня рождения партии «Единая Россия» в Московской области традиционно проводится декада приема граждан. Вместе с секретарем подмосковного отделения Игорем Брынцаловым в рассмотрении обращений участвовали руководитель региональной общественной приемной, депутат Госдумы Алла Полякова, министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, а также представители Адвокатской палаты, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В ходе приема с вопросами обратились жители из Реутова, Ленинского, Люберец, Химок, Чехова. Основная тема — медицинская и правовая помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Рассматривались вопросы зубопротезирования, восстановления жилья после пожара, получения средств реабилитации, организации операций, КТ-диагностики и внеочередной медицинской помощи.

По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, декада приема граждан в декабре — добрая традиция партии: депутаты всех уровней встречаются с жителями и помогают решать их вопросы.

«Сегодня на приеме были обсуждены вопросы обеспечения средствами реабилитации и организации операций после ранений. Так, один из участников СВО обратился с просьбой помочь в организации КТ и МРТ-исследований. Поскольку он работает, он откладывает реабилитацию, опасаясь потерять работу. Достигнута договоренность, что после обследований он пройдет курс реабилитации в Ясенках. Все обращения взяты на контроль при активном участии Минздрава, социальной защиты и местных администраций», — рассказал Брынцалов.

Так, супруга и мать участников СВО Наталья из Химок столкнулась с последствиями пожара — на сегодняшний день ей уже оказана финансовая помощь на восстановление дома, а вопросы временного жилья и других форм поддержки обсуждаются с участием профильных руководителей. Будет оказано содействие в подборе временного жилья из маневренного фонда городского округа Химки с учетом удобства транспортного сообщения, чтобы детям заявителя было комфортно добираться до школы и возвращаться домой.

С вопросом о зубопротезировании обратилась супруга участника СВО из Ленинского городского округа, который, находясь в зоне спецоперации, лишился передних зубов. По словам Максима Забелина, в настоящее время размер квоты на лечение составляет 120 тысяч рублей.

«Увеличение размера и расширение программ находятся в работе на региональном уровне», — сказал Забелин.

С таким же вопросом обратилась и Екатерина из Люберец, которая нуждается в льготном стоматологическом лечении как супруга участника СВО. Хотя законодательство не предусматривает такие льготы для родственников, Минздрав готов помочь с организацией ортопедической помощи в государственных клиниках. Также, заявителям рекомендовано написать заявление на оказание единовременной материальной помощи.

За помощью в ускорении операции сына обратилась Елена из Видного. Организована координация между участником СВО и лечебным учреждением, и после возвращения в Московскую область он планирует обратиться к специалистам Видновской городской больницы.

Виктор Голенков из Чехова интересуется порядком внеочередного получения медицинской помощи для участников боевых действий.

«В общественных приемных ведется непрерывная работа с обращениями граждан. Мы подходим к каждому обращению с одинаковым вниманием, тщательно прорабатываем и оказываем необходимую поддержку. Проведение декады позволяет нам активнее вовлекать в этот процесс депутатов всех уровней и представителей профильных ведомств», — сказала Алла Полякова.

После приема из подмосковного отделения «Единой России» был отправлен гуманитарный груз.

«С начала специальной военной операции подмосковная „Единая Россия“ отправила бойцам и жителям новых регионов около 18 тысяч тонн гуманитарного груза. Эта работа продолжается: сегодня в зону СВО отправляются мотоцикл, генератор, устройство бесперебойного питания, продукты, средства гигиены, одежда, пластик для 3D-принтера, инструменты. Также было отправлено более 3,5 тысяч писем для участников акции „Письмо СВОему герою“. Всего по Подмосковью было собрано почти 10 тысяч таких посланий — бойцы не раз говорили, как сильно они ждут эти трогательные детские письма и носят их у себя в нагрудных карманах в качестве талисманов», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием в общественные приемные «Единой России» Подмосковья можно, обратившись в Региональную общественную приемную по телефону: 8(495)106-05-50 (понедельник–пятница).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.