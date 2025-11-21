«Идея странная»: в Госдуме оценили инициативу отправить бездомных собак на СВО

Первый заместитель председателя Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что инициатива красноярского депутат отправлять бездомных собак служить в зону специальной военной операции кажется очень странной, сообщает Газета.ru .

«Во-первых, может быть, для коллеги будет открытием, что сотни собак ежедневно несут свою службу там, за ленточкой, жертвуя собой и спасая жизни наших парней. Получают за это в том числе поощрения, награды. Но это служебные собаки, которые специально подготовлены, которые выполняют самые разные боевые задачи», — сказал парламентарий.

Кроме того, Бурматов назвал инициативу «повторным наказанием». По его словам, красноярский депутат предложил животным, которым не повезло с хозяевами, рисковать жизнью.

Кроме того, он подчеркнул, что вся работа с бездомными животными лежит на региональных властях: лучше строить приюты или искать наказанным судьбой собакам новых заботливых хозяев.

