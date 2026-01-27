Ходаковский назвал беспределом метод ТЦК для поимки людей для ВСУ на Украине

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, военкомат на Украине — ред.) применяют грубые методы для того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) пополнялись новыми бойцами. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале назвал происходящее беспределом.

«Посмотрите, какой беспредел творит государство (Украина — ред.), отлавливая пушечное мясо прямо на улицах, — это глубокое падение. Допускаем, что лояльные нам СМИ специально концентрируют информацию о действиях ТЦК в Украине, — но фактов отлова людей столько, что смело можно говорить о проводимой государством кампании», — высказался Ходаковский.

По словам Ходаковского, государство, которое хочет развиваться и строить будущее со своим народом, не должно так поступать со своим населением.

Ранее в Сети появилась информация, что сотрудники ТЦК начали ловить людей на улицах с помощью дронов, затем, применяя силу, их отправляют на фронт.

