Хинштейн: украинский беспилотник ранил 3 человек в Кореневе Курской области

Украинский беспилотник ударил по поселку Коренево Кореневского района Курской области. Были ранены две женщины и один мужчина, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Александра Хинштейна.

После атаки 56-летняя жительница получила осколочное ранение плеча и бедра. У 49-летней женщины ранение бедра и ноги.

57-летний мужчина столкнулся с ранением головы, спины, стопы, руки, плеча, кисти. Также у него повреждена грудь.

Врачи оказали помощь пострадавшим. Их отвезут в больницу.

