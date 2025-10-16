Хинштейн сообщил о последствиях атаки ВСУ на объекты энергетики

В Курской области после атак ВСУ без света осталось сорок населенных пунктов

Череда атак украинских беспилотников на ключевые объекты инфраструктуры привела к перебоям с электричеством в ряде районов, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Один из ударов был нанесен по подстанции в городе Рыльске. В результате попадания снаряда часть города и пригородные территории на время остались без электроснабжения. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно в соседнем жилом доме, перебита газовая труба.

Энергетикам удалось в сжатые сроки восстановить подачу электричества практически во всем городе, за исключением нескольких многоквартирных домов, где работы продолжаются.

Еще два удара беспилотников пришлись по подстанции в слободе Белой Беловского района. Эта атака оставила без света порядка сорока близлежащих населенных пунктов.

По предварительным данным, в результате инцидентов пострадавших среди местного населения нет.