Хинштейн приказал курскому чиновнику не говорить про сбитые БПЛА
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, которые комментируют работу российской армии. Такое заявление он сделал после того, как один из курских госслужащих отчитался, сколько беспилотников сбили в регионе за последнюю неделю, сообщает ТАСС.
В ходе заседания курского правительства врио зампредседателя кабмина — председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов рассказал, сколько дронов сбили в регионе за последнюю неделю. В ответ на это Хинштейн усомнился, что Горбунов уполномочен делать подобные заявления в прямом эфире.
«Мне кажется неправильным, когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем», — сказал врио главы Курской области.
Хинштейн также заявил, что высокопоставленным чиновникам «абсолютно недопустимо» выступать «как военачальники», «называть цифры какие-то», оценивать фронтовые события и действия ВС России. Противникам такой позиции врио губернатора посоветовал «надеть погоны».
«Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — добавил Александр Хинштейн.