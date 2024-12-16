Хинштейн приказал курскому чиновнику не говорить про сбитые БПЛА

сегодня в 12:04

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн посоветовал «надеть погоны» чиновникам, которые комментируют работу российской армии. Такое заявление он сделал после того, как один из курских госслужащих отчитался, сколько беспилотников сбили в регионе за последнюю неделю, сообщает ТАСС .

В ходе заседания курского правительства врио зампредседателя кабмина — председателя комитета региональной безопасности Михаил Горбунов рассказал, сколько дронов сбили в регионе за последнюю неделю. В ответ на это Хинштейн усомнился, что Горбунов уполномочен делать подобные заявления в прямом эфире.

«Мне кажется неправильным, когда органы гражданского управления начинают подменять собой органы управления военной, правоохранительной систем», — сказал врио главы Курской области.

Хинштейн также заявил, что высокопоставленным чиновникам «абсолютно недопустимо» выступать «как военачальники», «называть цифры какие-то», оценивать фронтовые события и действия ВС России. Противникам такой позиции врио губернатора посоветовал «надеть погоны».

«Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — добавил Александр Хинштейн.