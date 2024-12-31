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Хинштейн: электроснабжение во Льгове полностью восстановлено после обстрела ВСУ

Во Льгове Курской области полностью возобновили подачу электричества после обстрела ВСУ, сообщили в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

«После варварского обстрела Льгов вновь возвращается к мирной жизни. Город восстанавливается от последствий ракетного удара нацистов. Уже к середине дня энергоснабжение во Льгове было полностью возобновлено», — написал он.

Хинштейн также отметил, что в ближайшее время будут устанавливать новые окна в пострадавших от обстрела домах.

Ранее в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины во Льгове Курской области сильно пострадал многоквартирный дом. В результате обстрела пострадали две линии электропередачи.