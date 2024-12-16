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Гуманитарный груз из Подольска доставили на Донецкое направление

Благотворительная общественная организация помощи детям-инвалидам «Радуга» из Подольска в очередной раз передала гуманитарную помощь защитникам в зону специальной военной операции. Груз доставили на Донецкое направление. Командир танковой бригады Илья передал видеообращение с благодарностью детям и их родителям, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Бойцам доставили тепловизор, маскировочные сети, бензопилу и другие инструменты, продукты питания со сладостями к новогодним праздникам. Дети нарисовали рисунки и сделали ладанки, их разобрали мгновенно.

В Волонтерский центр на улице Ульяновых ежедневно приносят вещи первой необходимости для военнослужащих, участвующих в спецоперации.

Гумпомощь на Купянское направление отправила Раиса. В посылке были продуктовые наборы, сладости, пленка для блиндажей, средства личной гигиены.

«Сын мобилизованный. Артиллерист. Жены нет. Собираем посылки сами. Непросто, конечно. Хорошо, что Подольск помогает», — сказала Раиса.

Гуманитарный груз в Сватово участнику спецоперации доставит коллега Антон. Он передаст маскировочные сети, провода, пленку.

«Товарищ ранее служил в танковом батальоне, сейчас уже командир группы БПЛА. Мы часто отвозим посылки, помогаем, чем можем», — добавил Антон.

Военнослужащим, которые сейчас защищают Родину, нужна помощь. Оказать ее может каждый. Волонтёрский центр на Ульяновых, 1 ежедневно принимает необходимые вещи для бойцов. Тел. 8 (49-67) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.