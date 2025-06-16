Гуманитарную помощь в зону СВО собрали и отправили из Шатуры

Предприниматели и жители округа принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим в зоне СВО. В День России, 12 июня, очередной гуманитарный конвой отправился на донецкое и луганское направления. Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий и депутат Мособлдумы Эдуард Живцов приняли участие в погрузке необходимых вещей для военнослужащих. Машина с гуманитарной помощью стартовала со двора администрации округа.

Военнослужащим, помимо предметов первой необходимости, белья и одежды, постельных принадлежностей, доставят и технику. Совместными усилиями были приобретены генераторы, стройматериалы и инструменты. Эти вещи необходимы нашим бойцам для обустройства быта в полевых условиях. Самое важное в посылке — определители дронов «Булат» и fpv-дроны.

«За помощь в подготовке гумконвоя благодарю предпринимателей округа и всех жителей, кто участвует в этой важной работе в тылу», — отметил Николай Прилуцкий.

Напомним, что ранее руководство компании «Благустер» закупило и передало представителям шатурской администрации два питбайка. Эти мотоциклы отправлены в зону проведения специальной военной операции в конце мая. Помимо питбайков, в качестве помощи военнослужащим из Шатуры отправили мотоцикл «Днепр» и автомобиль УАЗ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.