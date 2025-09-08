Гуманитарную помощь передали ступинскому участнику СВО

Ступинцы передали автомобиль участнику СВО для нужд спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» депутат окружного Совета депутатов Иван Осадчев с руководителем ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрием Путренко провел прием граждан.

Прием посетил участник спецоперации Тимофей. Ранее герой вместе с супругой обращался с просьбой приобрести автомобиль.

«С 2022 года практически на каждый прием к нам приходят участники спецоперации и их близкие. Земляки обращаются с просьбами приобрести специализированную технику, различные инструменты и материалы, продукты питания. За эти годы лично познакомился со многими ступинскими участниками СВО. Каждому с коллегами стараемся оказать поддержку», — поделился Иван Осадчев.

Совместными силами депутата и предпринимательского сообщества для нужд бойцов приобретен автомобиль «Нива 2124», оборудованный дополнительными приборами освещения. Машина передана бойцу и в скором времени отправится на Запорожское направление.

«Это четвертый автомобиль, который мы отправляем нашим защитникам», — отметил депутат.

Служащий минометной батареи Тимофей отправился в зону СВО по мобилизации в сентябре 2022 года. Награжден медалью имени Георгия Жукова «За отличие в службе».

«Мы не раз обращались к Ивану Владимировичу за помощью — всегда помогает нам. Это второй автомобиль, который он нам предоставил. Машина необходима для проведения ротации, а также доставки грузов и перемещений. Спасибо за помощь», — поделился Тимофей.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22. В общественную приемную можно обратиться по адресу: г. Ступино, пр. Победы 14.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.