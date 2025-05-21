Губернатор Клычков: 37 дронов ВСУ сбили над Орловской областью

сегодня в 07:24

За сутки над Орловской областью ликвидировали 37 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Он уточнил, что силы ПВО в Орловской области работали до раннего утра.

По словам главы региона, предварительно, повреждений и пострадавших в результате атак нет. На местах идут оперативные проверки.

Также с 20:00 до 21:40 20 мая ВСУ атаковали три российских региона дронами. Больше всего было сбито над Орловской областью.