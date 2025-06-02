Губернатор Гусев: трассу «Дон» перекрыли из-за атаки БПЛА на Воронежскую область
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При атаке дронов на Воронежскую область один из аппаратов упал на ЛЭП на трассе М-4 «Дон», произошел обрыв высоковольтного провода, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар», — написал глава области в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что силами ПВО и средствами РЭБ в трех муниципалитетах региона ликвидировано свыше 15 дронов. На местах ЧП посте падения беспилотников работают оперативные службы.
Губернатор уточнил, что пострадавших среди мирных жителей нет.
По словам Гусева, в результате падения обломков БПЛА в одном из в пригороде Воронежа повреждены стекла в ряде частных домов и несколько машин. Еще один авто полпострадал в Воронеже.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня над страной были сбиты 162 украинских беспилотника. Из них 16 аппаратов — над Воронежской областью.