Губернатор Бусаргин: никто не пострадал при атаке ВСУ на Саратовскую область

В результате украинской атаки беспилотниками по территории Саратовской области пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале .

По его словам, также отсутствуют повреждения на гражданской инфраструктуре.

Бусаргин поблагодарил российских военных за успешное отражение атаки дронов ВСУ.

В пятницу ранним утром от 8 до 10 взрывов прогремело в небе над Саратовом и Энгельсом. Средства ПВО отработали по беспилотникам над Волгой.

Для обеспечения безопасности полетов саратовский аэропорт временно не осуществлял прием и отправку рейсов. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.