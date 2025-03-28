Губернатор Бусаргин: никто не пострадал при атаке ВСУ на Саратовскую область
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В результате украинской атаки беспилотниками по территории Саратовской области пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
По его словам, также отсутствуют повреждения на гражданской инфраструктуре.
Бусаргин поблагодарил российских военных за успешное отражение атаки дронов ВСУ.
В пятницу ранним утром от 8 до 10 взрывов прогремело в небе над Саратовом и Энгельсом. Средства ПВО отработали по беспилотникам над Волгой.
Для обеспечения безопасности полетов саратовский аэропорт временно не осуществлял прием и отправку рейсов. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме.