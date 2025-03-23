Группу РДК* на квадроциклах уничтожили около Белгородской области
Фото - © РИА Новости
ВС РФ ликвидировали группу участников РДК* на 20 квадроциклах возле Белгородской области, сообщает SHOT.
Украина начала собирать резервы к границе с Белгородской областью РФ. Противник перебрасывает небольшие группы, но каких-то существенных движений в этом районе нет. Сейчас на плацдарме ВСУ порядка 1 тыс. бойцов, среди которых есть и пиар-отряды РДК*.
Несмотря на провокации украинской армии, российские военные продолжают активно выдавливать противника и не допускают прорыва.
Кроме квадроциклов, с группой РДК* было ликвидировано свыше 30 единиц тяжелой техники.
Ранее в Москве задержали первокурсницу Государственного университета просвещения из-за сотрудничества с РДК* и «Азовом»*.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.