сегодня в 12:41

Группу РДК* на квадроциклах уничтожили около Белгородской области

Украина начала собирать резервы к границе с Белгородской областью РФ. Противник перебрасывает небольшие группы, но каких-то существенных движений в этом районе нет. Сейчас на плацдарме ВСУ порядка 1 тыс. бойцов, среди которых есть и пиар-отряды РДК*.

Несмотря на провокации украинской армии, российские военные продолжают активно выдавливать противника и не допускают прорыва.

Кроме квадроциклов, с группой РДК* было ликвидировано свыше 30 единиц тяжелой техники.

Ранее в Москве задержали первокурсницу Государственного университета просвещения из-за сотрудничества с РДК* и «Азовом»*.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.