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Группа мирных жителей подорвалась на минах ВСУ в ДНР

Несколько мирных жителей, выходивших из населенного пункта Богатырь в ДНР, подорвались на украинских минах. По предварительным данным, ВСУ сбросили взрывные устройства с гексакоптера, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидца Николая Русева.

По его словам, группа людей дошла до последней линии мин. Между танковыми минами были противопехотные.

Несколько людей угодили в них. В результате погибла одна женщина. Также четыре человека пострадали.

По словам Русева, перед трагедией в данном районе летал украинский дрон «Баба-Яга». Он и мог сбросить взрывные устройства. Мужчина утверждает, что мины были свежими. Их сбросили на пути эвакуирующихся.

Российские военнослужащие помогли эвакуировать пострадавших. Все раненые были госпитализированы.

Ранее ВС РФ освободили населенные пункты Новосергеевка и Шевченко в ДНР. Это удалось сделать в результате активных и решительных действий российских военных.