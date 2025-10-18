Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта на Запорожской АЭС
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
Для проведения работ по восстановлению поврежденных линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, объявлено локальное перемирие. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет URA.RU.
Отсутствие внешнего электроснабжения на станции наблюдалось в течение месяца. В настоящее время специалисты приступили к ремонту поврежденных ЛЭП.
По словам Гроссии, обе стороны проявили готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ. Именно это позволило реализовать непростой план ремонтных работ.
В середине сентября 2025 года после удара армии Украины на территории Запорожской АЭС возник пожар. Местные спасатели оперативно локализовали, затем ликвидировали горение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.