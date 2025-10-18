сегодня в 13:39

Гросси заявил о локальном перемирии и начале ремонта на Запорожской АЭС

Для проведения работ по восстановлению поврежденных линий электропередачи, питающих Запорожскую атомную электростанцию, объявлено локальное перемирие. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет URA.RU .

Отсутствие внешнего электроснабжения на станции наблюдалось в течение месяца. В настоящее время специалисты приступили к ремонту поврежденных ЛЭП.

По словам Гроссии, обе стороны проявили готовность к сотрудничеству с МАГАТЭ. Именно это позволило реализовать непростой план ремонтных работ.

В середине сентября 2025 года после удара армии Украины на территории Запорожской АЭС возник пожар. Местные спасатели оперативно локализовали, затем ликвидировали горение.

