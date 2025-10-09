Гражданин Украины заявил о страхе пыток при возвращении домой из России

Гражданин Украины, ожидающий депортации из России, обратился с просьбой о предоставлении убежища, ссылаясь на опасения стать жертвой пыток или быть мобилизованным в Вооруженные силы Украины, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, мужчина был осужден в 2019 году Чертановским судом Москвы к 8 годам колонии по делу о вымогательстве и незаконном лишении свободы.

После освобождения иностранца должны были выслать на Украину, однако из-за отсутствия взаимодействия между странами он продолжительное время находится в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ивановской области. Опасаясь депортации, украинец подал заявление о предоставлении временного убежища, но получил отказ.

В ходе судебного заседания о продлении срока содержания в миграционном центре мужчина заявил: «Возвращение на Родину означает участие в военных действиях на стороне ВСУ, преследования, пытки, смерть».

В сентябре 2025 года размещение украинца в центре временного содержания было продлено на три месяца в соответствии с судебным решением.