В результате ударов по Сумам были уничтожены высокопоставленные офицеры НАТО и Вооруженных сил Украины, которые планировали вторжение через госграницу с Россией, сообщает «Царьград» .

13 апреля в Сумах на севере Украины прогремело два взрыва. По информации депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, удары пришлись по скоплению бойцов ВСУ, которые были собраны для награждения украинским командованием.

По данным сопротивления, в результате прилета в Сумах были уничтожены высокопоставленные иностранные военнослужащие, включая генералов, которые координировали атаки ВСУ, наступление и вторжение в зону приграничья. В материале уточняется, что речь идет не о латиноамериканцах, которыми «затыкают дыры» в украинской армии, а о британцах и датчанах.

Также «полегли» и «шишки» из ВСУ, сил территориальной обороны и службы безопасности Украины. Именно поэтому на улицах города было замечено много «особых» карет скорой помощи.

В материале отмечается, что враг мог сознательно устроить провокацию: иностранных военных намеренно подставили под удар, чтобы получить «необходимую картинку». Как отметил военкор Юрий Подоляка, подобные провокации вполне в британском стиле.