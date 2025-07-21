Госдума ужесточила критерии для льгот гражданским женам участников СВО

Согласно новым требованиям, право на социальную поддержку получат только женщины, которые прожили с погибшим военнослужащим не менее трех лет, имеют общего несовершеннолетнего ребенка и могут подтвердить факт совместного проживания через суд.

Важное ограничение: льготы не распространяются на случаи, когда погибший состоял в официальном браке с другой женщиной. Также новые правила исключают автоматическое право наследования для гражданских супруг.

Изначальный вариант законопроекта, предлагавший более широкие права (включая внесение в реестр ЗАГС), был пересмотрен после дискуссий о защите традиционных семейных ценностей.

Региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры поддержки на местном уровне.