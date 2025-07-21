Госдума ужесточила критерии для льгот гражданским женам участников СВО
Госдума приняла поправки, существенно сокращающие перечень льгот для неофициальных супруг участников СВО, сообщают «Ведомости».
Согласно новым требованиям, право на социальную поддержку получат только женщины, которые прожили с погибшим военнослужащим не менее трех лет, имеют общего несовершеннолетнего ребенка и могут подтвердить факт совместного проживания через суд.
Важное ограничение: льготы не распространяются на случаи, когда погибший состоял в официальном браке с другой женщиной. Также новые правила исключают автоматическое право наследования для гражданских супруг.
Изначальный вариант законопроекта, предлагавший более широкие права (включая внесение в реестр ЗАГС), был пересмотрен после дискуссий о защите традиционных семейных ценностей.
Региональные власти смогут устанавливать дополнительные меры поддержки на местном уровне.