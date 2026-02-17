Главред военного журнала «Ахмат» погиб в зоне СВО

«„Союз танкистов России“ с глубокой скорбью сообщает о гибели нашего товарища и соратника 14 февраля 2026 года в зоне проведения специальной военной операции Порсева Павла Игоревича с позывным Мажор», — говорится в сообщении.

Порсев основал и возглавил военное издание «Победоносец», освещающее историю и традиции 90-й гвардейской танковой дивизии. Также он выпускал журналы «Ахмат» и «Алга», внося вклад в информирование участников СВО и сохранение памяти о героях.

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга Порсев был удостоен государственных и ведомственных наград, включая медаль «За взятие Авдеевки».

Ранее стало известно, что в зоне СВО при выполнении боевого задания погиб командир батальон «АрБат» Айк Гаспарян с позывным Абрек. В декабре 2022 года мужество и героизм бойца отметил президент РФ Владимир Путин и вручил ему государственную награду.

