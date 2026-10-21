Глава Ступина провел прием участников СВО и их семей

В приеме участвовали заместители главы округа, руководитель Ступинского отделения ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко, социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Светлана Кочукова и Ступинский городской прокурор Андрей Чижов.

Мать без вести пропавшего участника СВО попросила помочь с переселением из аварийного дома в желаемое жилое помещение. Вопрос взяли на контроль, профильным службам поручили проработать механизм переселения.

Участник СВО Виктор Мурзаев обратился по вопросам предоставления земли для фермерского хозяйства и организации подъезда к участку в деревне Хомутово. Администрация уже поставила на кадастровый учет участок площадью 9,4419 га в районе деревни Ламоново. После определения кадастровой стоимости заявитель сможет оформить его в аренду без торгов через региональный портал госуслуг. Профильные службы окажут помощь.

Работы по обустройству подъездных путей к участку в Хомутове планируют завершить до конца ноября. По итогам приема заявителям дали подробные разъяснения, все обращения передали в работу профильным службам.

Личные приемы проходят регулярно. Запись ведется во вторую и четвертую среду месяца с 9:00 до 10:00 по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, 43А/2, кабинет 115.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.