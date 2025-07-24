Глава Реутова навестил раненого бойца СВО в военном госпитале

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко навестил участника специальной военной операции, жителя Реутова, который проходит курс лечения и реабилитации в Центральном военном клиническом госпитале после полученного ранения. Встреча с бойцом прошла в тёплой обстановке, с искренними словами поддержки и благодарности за мужество и верность присяге, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Реутовчанин находится на лечении под надзором опытных врачей. Медики дают благоприятные прогнозы и отмечают положительную динамику восстановления. Сам военнослужащий с момента начала СВО находится в действующем составе, и его боевой путь связан с самыми напряжёнными участками фронта. Он получил ранение при освобождении территории Курской области от попытки вторжения со стороны вооружённых сил Украины.

Несмотря на серьезность травмы, боец с большим оптимизмом смотрит в будущее и ждёт возможности вновь вернуться в строй, чтобы продолжить службу вместе с боевыми товарищами.

Отдельными словами благодарности была отмечена супруга раненого Наталья — она неотлучно находится рядом, оказывает моральную поддержку и делит с мужем все трудности на пути к выздоровлению.

Администрация города выражает глубокое уважение каждому, кто с честью исполняет воинский и патриотический долг, защищая интересы и безопасность нашей страны. Забота о военнослужащих и семьях участников СВО остаётся неизменным приоритетом для городских властей.

«Мы не оставим без внимания и заботы наших защитников и земляков, которые с Честью выполняют свой воинский и патриотический долг», — подчеркнул глава Реутова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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