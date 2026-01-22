Глава Раменского округа вручил удостоверение ветерана участнице спецоперации

Лидия Бурова по образованию медсестра, с 1994 по 2009 год проходила службу в госпитале Бурденко, участвовала в Чеченской кампании и завершила службу в звании старшины. С 2023 года она принимает участие в специальной военной операции.

После завершения контракта Лидия находилась дома с семьей с августа 2025 по январь 2026 года, однако вновь решила отправиться на службу в военный госпиталь. По словам Лидии, решение вернуться на службу связано с профессиональным долгом и опытом участия в боевых действиях.

Глава Раменского округа поблагодарил Лидию Бурову и всех военных медиков за службу, пожелал им душевных сил и профессиональной мудрости. Он отметил, что их труд имеет большое значение и достоин уважения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.