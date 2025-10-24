Глава Красногорска навестил пострадавших при атаке БПЛА по многоэтажке

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в больницах местных жителей, пострадавших при атаке беспилотника ВСУ по многоэтажному дому на бульваре Космонавтов.

«В детском клиническом Центре им. Рошаля навестил маленького Богдана: рядом с ним в палате его бабушка. Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках», — написал Волков в своем Telegram-канале.

Также глава округа приехал в Красногорскую больницу, куда доставили взрослых пострадавших. Там он показал маме Юлии видео с сыном Богданом и передал от ребенка привет.

Волков подчеркнул, что врачи делают все возможное, травмированные граждане получают медпомощь в полном объеме. Все находятся в сознании, за их состоянием внимательно следят.

Тем, кто пострадал в результате атаки БПЛА, будет оказана необходимая помощь, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом, добавил глава Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что минувшей ночью в Красногорске дрон атаковал дом на бульваре Космонавтов. Пострадали пять человек, среди них один ребенок. Четверых госпитализировали.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — добавил глава региона.

