Глава Королева вручил первые удостоверения Ассоциации ветеранов СВО

Торжественная церемония состоялась в городском Центре защитника Отечества. Глава Королева Игорь Трифонов торжественно вручил участникам спецоперации удостоверения и еще раз поблагодарил ветеранов за мужество и достойное выполнение воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После торжественной части перешли к обсуждению рабочих вопросов. Один из самых важных — помощь в получении образования и трудоустройстве для демобилизованных бойцов. Эта работа ведется под личным контролем главы округа.

Так, востребованные рабочие и инженерные профессии ветераны спецоперации могут получать в городском МЦК-Техникуме имени С. П. Королева, который готовит специалистов в сфере ЖКХ, благоустройства, строительства, экономики, а также беспилотных авиационных систем.

Помощь в трудоустройстве оказывает Торгово-промышленная палата наукограда, которая сегодня объединяет более 200 предприятий. А недавно в Королеве стартовал первый в Подмосковье проект по карьерному консультированию для ветеранов спецоперации. Благодаря совместной работе помощь с трудоустройством получили уже более 30 вернувшихся домой участников СВО.

Отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции открылось в Королеве в феврале этого года. Его возглавил житель наукограда, участник президентской программы «Время героев» Сергей Михайлов. Сергей — доброволец, служил в составе прославленного воинского подразделения «Ахмат», принимал участие в штурмах и освобождении населенных пунктов. Во время боев за Северодонецк был серьезно ранен, после лечения и реабилитации демобилизован. Награжден медалью «За храбрость».

Сегодня королевское отделение Ассоциации объединяет около 40 участников специальной военной операции. Защитники Отечества ведут активную патриотическую и общественную работу, участвуют в городских мероприятиях.

«Огромная благодарность нашим бойцам за их готовность работать с молодежью. Сегодня нашим детям особенно важен пример смелости и верности Родине, важно видеть, что настоящие герои живут рядом, гордиться свой страной и ее защитниками», — отметил Игорь Трифонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.

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