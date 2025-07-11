Глава ГУР Украины Буданов* не исключил завершения огня до конца 2025 года

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов* допустил, что в ближайшие месяцы возможно будет добиться завершения огня. Достигнуть этого может получиться «задолго до конца 2025 года», рассказал он в интервью Bloomberg, сообщает сайт MK.ru .

Добиться завершения огня не трудно. Однако для этого должно быть желание РФ, Соединенных Штатов и Украины, сказал он.

Буданов* уверен, что достичь завершения огня удастся. Глава украинской разведки добавил, что РФ якобы планирует вклиниться в Днепропетровскую область на глубину 10 километров для формирования буферной зоны. Однако освободить ДНР полностью до конца года у ВС России якобы не получится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что якобы заслушал доклад Буданова* об «уязвимых местах» РФ. Также они поговорили про процедуру обмена пленными.

*Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов включен в РФ в список террористов и экстремистов.