Глава городского округа Ступино встретился с участником СВО, пришедшим в отпуск

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с председателем местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александром Милько встретился с участником спецоперации, приехавшим в отпуск, и его близкими. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«2025-й объявлен годом защитника Отечества. Он назван так не только в честь приближающегося 80-летия Великой Победы, но и в Вашу честь. Вы, герои спецоперации, — защитники нашей страны. Вы продолжаете дело наших дедов и прадедов, уничтожая вновь поднявший голову фашизм. Участникам спецоперации и членам их семей на всех уровнях власти уделяется приоритетное внимание. Мы продолжим поддерживать наших дорогих ветеранов и героев нашего времени», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа передал герою гуманитарную помощь и вручил его близким памятные подарки и цветы.

Участники встречи обсудили ход спецоперации, подвиги земляков, а также необходимую поддержку семье героя и нашим бойцам «за ленточкой» в зоне проведения СВО.

Сергей Мужальских рассказал об инициативе губернатора Андрея Воробьева по созданию Ассоциации ветеранов СВО. Деятельность общественной организации направлена на помощь нашим героям и отстаивание их интересов.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе 30. По телефонам: +7 (49-66) 42-14-68, +7 (49-66) 42-01-54, +7 (916) 333-26-16.

Лицо героя, действующего военнослужащего, на фото заблюрено в целях безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.