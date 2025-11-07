Глава городского округа Ступино поздравил с днем рождения дочь героя СВО

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с днем рождения Анастасию Ирикову, дочь военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель муниципалитета вручил имениннице цветы и подарки, пообщался с девушкой и пожелал Анастасии успехов, здоровья и уверенности в своих силах.

«Мы всегда рядом — и словом, и делом. Ваш отец совершил подвиг, и память о нем живет в сердцах людей. Желаю Вам доброго жизненного пути, поддержки близких и исполнения мечты», — сказал глава округа.

Имениннице исполнилось 18 лет. Анастасия учится в Московском финансово-юридическом университете по направлению «Бухгалтерский учет и аудит». Девушка целеустремленная, активная, уверенно движется к выбранной профессии. Семья, педагоги и друзья поддерживают ее в учебе и начинаниях.

Глава округа обсудил с Анастасией необходимую помощь. Передал привет старшему брату героини, который служит в зоне проведения СВО, продолжая дело отца.

Администрация округа совместно с местным отделением Ассоциации ветеранов СВО ведет системную работу по поддержке участников спецоперации. На территории муниципалитета действует адресная помощь семьям военнослужащих: проводятся тематические приемы, решаются проблемные вопросы, оказывается юридическая, социальная и психологическая поддержка.

Волонтеры, депутатский корпус, члены местного отделения Ассоциации СВО помогают со сбором и доставкой гуманитарных грузов на передовую, участвуют в благотворительных и патриотических акциях. Особое внимание уделяется детям участников СВО — для них организуют мероприятия, поздравления и сопровождение в учебных и социальных вопросах. Никто не остается без внимания и поддержки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.