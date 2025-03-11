Глава Генштаба вручил награды военным, освобождающим Курскую область

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов отметил особые успехи группировки войск «Курск» и вручил награды военнослужащим, сообщает «Царьград» со ссылкой на Минобороны.

Глава Генштаба подчеркнул особые успехи воинских частей и соединений группировки «Курск» при выполнении боевых задач.

Герасимов выразил благодарность бойцам за доблесть и мужество, проявленные во время освобождения курской земли. Он вручил отличившимся в боях военнослужащим государственные и ведомственные награды.

10 марта стало известно, что оборона украинской армии в Курской области рухнула, солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Всего с августа прошлого года российская армия освободила 32 населенных пункта в Курской области.