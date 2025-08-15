Глава Домодедово проверила как идет благоустройство памятника СВО

Опоры освещения и клумбы уже убрали — на их месте уложили плитку. Однако возле памятника бойцам специальной военной операции решили положить другое покрытие — современную плитку, подходящую под цвет и текстуру мрамора. Так будет более уместно, красиво и визуально создаст для памятника отдельную зону на аллее. Новую плитку привезут уже завтра — в ближайшие дни приступят к ее укладке.

Вся территория аллеи сейчас в траншеях — это прокладывают сети для новой системы освещения. Всего будет установлен 71 современный эстетичный светильник — под 50 из них уже вывели кабели.

«Изменения коснулись и зеленых насаждений. Все кусты кизильника обновили — новая живая изгородь чистая и без сорных растений. Газоны, пострадавшие от работ, тоже восстановим. Отмечу, что работа кипит, все выполняется в срок. Планируем до конца августа завершить благоустройство, а в сентябре — поставить памятник», — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.