Глава Долгопрудного обсудил с ветеранами и участниками СВО вопросы поддержки

В Центре поддержки участников СВО и их семей Долгопрудного 20 января прошла встреча главы округа Олега Сотника с ветеранами и действующими участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие четверо бойцов, представители администрации, городского совета депутатов, фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО Долгопрудного. Основная цель мероприятия — узнать о потребностях военнослужащих как в зоне проведения СВО, так и после возвращения домой.

Военнослужащий с позывным «Бача» обратился с просьбой о помощи в приобретении противодроновых средств и дизельных генераторов. Ветеран спецоперации Антон «Пересвет», руководящий спортивным клубом в Долгопрудном, попросил поддержки в организации патриотических мероприятий и проекта по реабилитации ветеранов.

Также участники встречи предложили создать в Долгопрудненском историко-художественном музее экспозицию, посвященную специальной военной операции.

Глава округа Олег Сотник отметил, что все озвученные пожелания зафиксированы и будут детально проработаны. Он поблагодарил участников за открытость, мужество и вклад в развитие города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.