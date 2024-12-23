Глава Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин, сообщил о том, что российские Вооруженные силы установили контроль над микрорайоном «Северный», расположенным в Часове Яре, сообщает NEWS.ru .

Этот район находится в непосредственной близости от промзоны огнеупорного завода. Хотя Министерство обороны России не привело комментариев по этой информации, Пушилин отметил, что работа по освобождению Часова Яра идет успешно, хотя и не так быстро, как ожидалось.

«И район «Северный» в самом Часовом Яре, по сути, находится под контролем Вооруженных сил РФ», - заявил Пушилин.

Между тем в Херсонской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилой сектор села Каиры, в итоге травмы получили три человека, один из которых — ребенок.