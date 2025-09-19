Глава Белгородской области заявил о сложности при уничтожении БПЛА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями подробно объяснил, почему российские системы ПВО не всегда могут немедленно уничтожать украинские беспилотники у государственной границы, сообщает РИА Новости .

Ключевой причиной называется высота полета БПЛА — аппараты ВСУ движутся на такой высоте, где средства противовоздушной обороны не могут их поразить сразу.

Как отметил глава региона, подразделения работают в постоянном режиме и отслеживают все объекты, приближающиеся к границе. Средства обнаружения фиксируют каждый беспилотник, но решение о перехвате принимается только когда цель входит в зону поражения после снижения до определенного уровня.

Заявление прозвучало в ответ на вопросы местных жителей, выразивших обеспокоенность частыми пролетами беспилотников над приграничными территориями.

