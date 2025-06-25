Глава Балашихи Сергей Юров передал для бойцов спецоперации необходимую помощь

В администрации Балашихи прошла встреча главы округа Сергея Юрова с участником спецоперации Владимиром Д. с позывным «Обама». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Стараемся как можно чаще общаться с нашими бойцами-участниками спецоперации, когда ребята приезжают в отпуск домой. Главная наша задача — передать им гуманитарную помощь, а также необходимые устройства, которые пригодятся „за ленточкой“. Это наш долг. И нам в достижении общей цели — приближении Победы — всегда активно помогают наши предприятия, волонтеры и жители», — подчеркнул Сергей Юров.

В рамках встречи глава округа передал бойцу оборудование для подавления беспилотных летательных аппаратов.

«Для нас помощь со стороны города очень значима. Если есть необходимость, мы обращаемся в волонтерские организации, в администрацию города Балашиха — и оперативно наши просьбы выполняются. За это всем неравнодушным огромное спасибо», — отметил Владимир Д.

Участник спецоперации уже имеет боевой опыт-служил по контракту. В зону спецоперации отправился по мобилизации.

Вместе с ним в зону боевых действий отправился и его брат Александр. К сожалению, не оправившись от минно-взрывного ранения, в июле 2023 года Александр погиб. Посмертно герой награжден орденом Мужества. В его честь в школе, в которой он учился, открыта Парта Героя, а на фасаде дома, где он жил — установлена мемориальная доска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.