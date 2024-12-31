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Гладков: за сутки ВСУ нанесли 40 ударов по Белгородской области

Украинские войска 40 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Для обстрелов боевики использовали артиллерийские орудия и беспилотники, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Солдаты ВСУ обстреляли восемью боеприпасами пять населенных пунктов в Белгородском районе. Также были нанесены удары тремя беспилотниками.

Над Валуйским муниципальный округом сбили шесть БПЛА противника. В Волоконовском районе два населенных пункта обстреляли двумя беспилотниками.

В Грайворонском муниципальном округе украинские боевики обстреляли 10 боеприпасами три населенных пункта. Также в воздухе ликвидирован один БПЛА ВСУ.

В Краснояружском районе по населенному пункту Колотиловка украинские боевики нанесли удар беспилотником. Над Прохоровским районом средства противовоздушной обороны ВС РФ ликвидировали БПЛА.

В Шебекинском муниципальном округе по пяти населенным пунктам украинские боевики выстрелили семью боеприпасами. Также объекты были атакованы с использованием БПЛА.

Ранее сообщалось, что мирный житель ранен при атаке вражеского беспилотника в Белгородской области.