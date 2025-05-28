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Гладков: украинские солдаты обстреляли три округа в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удары по трем округам Белгородской области. По предварительным данным, никто не был ранен, но пострадало жилье, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекине FPV-беспилотник взорвался при ударе о землю. В многоквартирном доме были выбиты стекла в двух квартирах.

Другие два БПЛА подавила система радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, из-за взрыва получили повреждения забор частного дома, три припаркованных машины и неэксплуатируемое здание.

В Шебекинском округе в хуторе Балки после атаки БПЛА ВСУ загорелся частный дом. В населенном пункте Муром после ударов двух FPV-беспилотников в одном частном доме повылетали окна. Второе домовладение сгорело.

Хутор Тополи Грайворонского района был атакован беспилотником. Повреждения получил газопровод. Аварийные бригады за короткий срок починили утечку газа. Еще беспилотник противника выбил стекла и повредил крыло легковой машины.

Другой БПЛА ВСУ атаковал населенный пункт Посохово Валуйского округа. Повреждения получил инфраструктурный объект связи. Аварийные службы начнут восстанавливать его, когда успешно согласуют вопрос с Минобороны. Данные о последствиях выясняют.