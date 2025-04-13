Гладков показал страшное фото с места убийства мужчины под Белгородом ударом ВСУ

Вечером 13 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили еще одну атаку на Белгородскую область. В результате удара украинского беспилотника по грузовику погиб мужчина. Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал страшное фото с места преступления представителей киевского режима.

По словам Гладкова, дрон ВСУ ударил по гражданскому грузовому автомобилю в поселке Ракитное. Судя по фото, взрывное устройство попало по кабине транспортного средства, и в результате детонации от нее ничего не осталось.

Водитель грузовика скончался на месте происшествия. Оперативным службам ничего не оставалось, кроме как потушить горящий грузовик. Мужчину спасти уже было невозможно.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал Гладков.

Ранее из-за атаки ВСУ 13 апреля в селе Глотово Белгородской области мирный житель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. Медики делают все возможное, чтобы мужчина как можно скорее восстановился.