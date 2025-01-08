Гладков показал момент атаки FPV-дроном ВСУ автомобиля мирных жителей

сегодня в 18:21

В хуторе Леоновка Валуйского округа Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль мирных жителей с помощью FPV-дрона. Видео с вражеского беспилотника оказалось в распоряжении губернатора региона Вячеслава Гладкова, которое он опубликовал в своем Telegram-канале .

На опубликованных кадрах видно, как по пустой дороге движется только легковой гражданский автомобиль. Украинский дрон намеренно берет на прицел транспортное средство и производит удар.

«Ранена семейная пара. У обоих пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения лиц. Бригада скорой доставляет их в Валуйскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

Транспортное средство получило серьезное повреждение всей передней части и лишилось остекления.

На месте работают оперативные службы.