ГК «Садовое кольцо» запустила акцию поддержки участников СВО в Шаховской

Группа компаний «Садовое кольцо» инициировала специальную акцию для участников СВО в подмосковной Шаховской. В её рамках военнослужащие могут приобрести квартиру в камерном доме «Базаева 11» со скидкой в 500 тысяч рублей. Программа будет действовать до конца текущего года, а для оформления льготы требуется предоставить удостоверение или справку, подтверждающую участие в боевых действиях, сообщила пресс-служба компании.

«Мы гордимся героями, которые сегодня служат Родине, обеспечивая мир и безопасность. Наш долг — помочь им обрести достойное жильё. Так мы выражаем признательность за их отвагу и самопожертвование», — подчеркнул генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Проект комфорт-класса «Базаева 11» представляет собой камерный дом на 95 квартир. Он строится в живописном и озеленённом районе недалеко от центра поселения.

Местоположение «Базаева 11» удачно сочетает развитую инфраструктуру и удобные транспортные связи: в 11 минутах ходьбы находится железнодорожная станция Шаховская, а доезжая на машине по Новорижскому шоссе, до МКАД можно добраться за полтора часа. В шаговой доступности от дома расположены школы, детские сады, дворец торжеств, школа искусств и современный теннисный центр.

Для получения детальной информации следует звонить по телефону +7 495 487-94-97.

Фото - © Пресс-служба ГК «Садовое кольцо»