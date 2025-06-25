Герой России Иван Клещерев возглавил отделение Ассоциации ветеранов СВО Балашихе

Иван Клещерев — Герой России, командир штурмового полка, дважды награжденный орденом Мужества. На посту руководителя Балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО он будет помогать демобилизованным с адаптацией к мирной жизни.

С исполнительным директором Ассоциации Натальей Нестеровой Иван Клещерев обсудил ключевые направления будущей деятельности отделения. Особое внимание было уделено вопросам адресной помощи бойцам и их семьям, поддержке раненых, а также патриотическому воспитанию молодежи.

«Вместе и одной командой будем следовать заданным курсом. Каждый Герой — это история подвига, силы духа, невероятной любви к Отчизне и мужества. Обсудили предстоящие задачи и планы, которые предстоит реализовать в Балашихе. Впереди много работы и, конечно, в первую очередь — помощь нашим бойцам и их семьям», — подчеркнула Наталья Нестерова.

За время участия в специальной военной операции Иван Клещерев не раз попадал под вражеские обстрелы, трижды был контужен, но продолжал выполнять боевые задачи. В одном из решающих боев он возглавил штурмовой отряд, проведя контратаку, в результате которой были уничтожены 11 танков, 10 БМП и более 170 противников. За этот бой Иван Юрьевич был удостоен звания Героя Российской Федерации.

«Я здесь, чтобы продолжать служить среди своих, среди тех, кто ждет, кто борется, кто восстанавливает жизни. Моя задача — быть рядом с бойцами, с их семьями, сделать все, чтобы каждый ветеран знал: он не один», — сказал Иван Клещерев.

Ассоциация ветеранов специальной военной операции начала в работу в городском округе Балашиха в марте 2025 года. Главная цель Ассоциации — оказание комплексной поддержки ветеранам специальной военной операции и их семьям, включая трудоустройство, медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.