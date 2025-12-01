«Герань» стала истребителем? На Украине заявили о радикальной модификации БПЛА

На Украине заявили о дооснащении БПЛА «Герань» ракетами для уничтожения авиации

Впервые за время конфликта российские войска могли применить ударный беспилотник «Герань-2», оснащенный управляемой ракетой класса «воздух-воздух» Р-60, сообщил украинский Telegram-канал «Полковник ГШ» . Его слова подтвердил украинский эксперт по дронам Сергей «Флеш» Бескрестнов, которого цитируют местные СМИ.

Согласно публикации канала, дооснащение дронов ракетами является новой тактической разработкой России, направленной на противодействие украинской авиации.

«Такая модернизация предназначена для противодействия в первую очередь нашим вертолетам», — пишет украинский ресурс.

По данным украинских аналитических ресурсов, в настоящий момент дроны-камикадзе типа «Герань-2» активно используются для поражения тыловой инфраструктуры, связанной с военно-промышленном комплексом страны. Потенциальное оснащение их ракетами «воздух-воздух» может серьезно изменить характер боевых действий.

Бескрестнов также сообщил, что новые российские дроны-«истребители» будут нацелены на украинские вертолеты, которые поднимаются в воздух для противодействия «Гераням», пишет Страна.ua. По его словам, ВС РФ уже применили новую разработку в бою.

Официального подтверждения данной информации со стороны Минобороны России пока не поступало.

