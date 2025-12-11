Генерал-майор Наумец назвал главные цели Всероссийского сбора ветеранов СВО

«Одна из главных задач — подведение итогов 2025 года, что было сделано и какие задачи нужно определить на 2026 год. А также поделиться мнениями и опытом, которые были наработаны в регионах. Ведь каждый регион своеобразен по-своему, но главная задача, которую мы решаем, это та, которую определил президент — каждая семья участника специальной военной операции, и сам участник и особая категория — семьи, тех кто погиб, защищая Отечество, должны быть окружены вниманием и заботой», — сказал Наумец.

Генерал добавил, что все меры поддержки, которые им гарантировало государство, должны быть до семей военных доведены в полном объеме.

Он также отметил, что ведется совместная работа с общественными организациями. Отдельно Наумец выделил фонд «Защитники Отечества», с которым сложились не только партнерские, но и дружеские отношения.