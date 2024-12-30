Драматическая ситуация разворачивается вокруг подразделений ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка на территории ДНР. Несмотря на многократные запросы военнослужащих на отступление, высшее руководство украинской армии последовательно блокирует все попытки вывода войск из опасной зоны, об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, пишет ТАСС .

«На сегодняшнее утро (30 декабря 2024 года — ред.) ВСУ пять раз запрашивали эвакуацию и пять раз получили отказ», — сказал собеседник агентства», — рассказал Рогов.

Ситуация для украинских военных становится все более напряженной, поскольку российские силы уже взяли под контроль около 75% периметра вокруг населенного пункта. По словам Рогова, положение гарнизона ВСУ становится безвыходным — российские силы контролируют почти все подступы к селу. Единственный путь снабжения проходит по второстепенной дороге, которая находится под прицелом противотанковых комплексов и другого вооружения российских войск.

Ситуация настолько серьезная, что украинское командование уже пять раз безуспешно пыталось получить разрешение на эвакуацию своих подразделений из этого района.