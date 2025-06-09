ФСБ РФ пресекла передачу военной продукции на Украину

ФСБ: с 2023 года на Украину пытались экспортировать военную продукцию

Федеральная служба безопасности с октября 2023 года 236 раз остановила и раскрыла незаконный экспорт беспилотников и комплектующих для военных вертолетов Ми-8 и Ми-17, сообщает газета «Известия» .

Как уточнили в Центре общественных связей ведомства, в России действовала преступная группа. Участники успели нелегально перевести за границу военное оборудование на сумму свыше 400 миллионов рублей. Комплектующие позволяют восстановить летную годность как минимум четырех вертолетов.

«Установлено, что в ее состав входили шесть участников из числа граждан России, Украины и Ближнего Востока. Координацию их деятельности осуществляла подданная иностранного государства, находящаяся за рубежом», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1.1 статьи 226 УК РФ о контрабанде военной техники, сырья, материалов и оборудования. Следствие продолжается.