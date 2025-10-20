сегодня в 16:34

Фрязинский депутат передал стройматериалы и инструменты бойцам в зону СВО

Продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Депутат совета депутатов городского округа Фрязино Владимир Мосевнин передал в рамках акции необходимый инвентарь: пилы, топоры, гвозди и саморезы. Указанные материалы будут направлены в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Призываем жителей городского округа принять активное участие в акции. Объединение усилий позволит обеспечить максимальную поддержку военнослужащим, выполняющим задачи по защите Отечества.

Очередной собранный груз будет в ближайшее время отправлен получателям. Организаторы акции подтверждают дальнейшую готовность к координации помощи военнослужащим.

Вы можете присоединиться к сбору гуманитарной помощи с 20 по 26 октября.

Пункты приема гуманитарной помощи:

Дворец культуры «Исток» (г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, фойе).

Время работы: с 16:00 до 20:00.

Общественная приемная партии «Единая Россия» (г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7).

Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.