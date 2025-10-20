Фрязинский депутат передал стройматериалы и инструменты бойцам в зону СВО
Фото - © Единая Россия г.о. Фрязино
Продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Депутат совета депутатов городского округа Фрязино Владимир Мосевнин передал в рамках акции необходимый инвентарь: пилы, топоры, гвозди и саморезы. Указанные материалы будут направлены в зону специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Призываем жителей городского округа принять активное участие в акции. Объединение усилий позволит обеспечить максимальную поддержку военнослужащим, выполняющим задачи по защите Отечества.
Очередной собранный груз будет в ближайшее время отправлен получателям. Организаторы акции подтверждают дальнейшую готовность к координации помощи военнослужащим.
Вы можете присоединиться к сбору гуманитарной помощи с 20 по 26 октября.
Пункты приема гуманитарной помощи:
- Дворец культуры «Исток» (г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17, фойе).
Время работы: с 16:00 до 20:00.
- Общественная приемная партии «Единая Россия» (г. Фрязино, ул. Октябрьская, д. 7).
Время работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.
«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.