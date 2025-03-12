Forbes: ВС РФ повредили все 10 переданных ВСУ «лучших» шведских танков Strv 122

В зоне СВО российские военные поразили все 10 переданных ВСУ «лучших» шведских танков Strv 122, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

За два года ВС РФ не менее 14 раз попали в 62-тонные бронированные боевые машины. Таким образом, все 10 машин были повреждены, причем некоторые из них — неоднократно.

По данным Forbes, ВСУ направляли Strv 122 и в Курскую область. Все эти танки входят в состав украинской бригады, которая вторглась в регион.

Strv 122 назвали «лучшей» шведской военной техникой из-за брони. Она является модификацией немецкого Leopard 2A5.

Ранее ВС РФ затрофеили американский бронеавтомобиль Humvee в ДНР. Они обнаружили его после штурма опорного пункта противника.