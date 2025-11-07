Focus: беспилотники ВС РФ навсегда изменили ход вооруженного конфликта

сегодня в 07:49

Немецкий журналист Маркус Ланц в эфире собственного шоу на телеканале Focus заявил, что российские БПЛА навсегда изменили ход вооруженного конфликта. Его коллега Флориан Фладе отметил, что в зоне боевых действий наблюдаются «инновация и эволюция» в сфере беспилотников, сообщает РИА Новости .

При этом никто не рассчитывал, что они возможны.

Фладе отметил, что беспилотники делают зону боевых действий более прозрачной. У солдат есть возможность увидеть больше.

Военный корреспондент Ибрагим Набер, участвовавший в шоу, согласился с Фладе. При этом он отметил, что ВСУ значительно истощились из-за ударов российских беспилотников.

В июне британское СМИ Telegraph писало, что украинские войска отстают от РФ с БПЛА с оптоволокном. В ВСУ отмечали, что потеряли преимущество в этом плане.

